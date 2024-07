«Ogni donna è fiele; non concede che due ore di letizia: una sul suo letto nuziale, e una sul suo letto di morte.» (Prosper Mérimée)

Amore, vendetta, inganni, tradimenti: non esistono ingredienti più sicuri per catturare l´attenzione. Eppure alla sua prima rappresentazione Carmen non riscosse l´approvazione di pubblico e critica. Forse per il suo carattere scandaloso, il suo mondo sotterraneo ed esotico di gitani, toreri, sigaraie che si presentano fumando, ladri e contrabbandieri, un mondo che la morale conservatrice del tempo faticava ad accettare apertamente su un palco. Dopo l´insuccesso dell´Opéra-Comique, portata a teatro per la prima volta a Parigi il 3 marzo 1875, Bizez si rifugiò a Bougival dove morì il 3 giugno per un attacco cardiaco (o secondo altri, suicida) a soli 36 anni. Nella capitale, intanto, si succedeva la trentatreesima replica, indice che la storia cominciava comunque poco a poco ad affermarsi. E da lì sarebbe diventata un classico.

D´altronde, partendo da un libretto tratto da una novella di Prosper Mérimée, Carmen racchiude, in poco meno di tre ore, l´intensitá incondizionata di una vita che non puó non attrarre. La zingara canta e fin dall´inizio la sua passione conosce un´unica legge: la libertá di volare, orgogliosamente, senza radici e senza catene. L’amour est un oiseau rebelle Que nul ne peut apprivoiser, non conosce costrizioni, a costo della vita. Eppure quando il sentimento muore e dall´altra parte resta solo gelosia impazzita e incontrollata, il dramma é prevedibile quanto spregevole. Ecco allora che la famosa aria, adattata dall’habanera “El Arreglito” di Sebastián Iradier, non fa che presagire per l´uccello ribelle e indomabile un finale tristemente assurdo. José infuriato pugnala Carmen innamorata, ma non più di lui, chiudendone per sempre la porta della gabbia, proprio mentre l´amante Escamillo colpisce il toro al cuore. Due morti contro natura, ma la folla gioisce, le carte non hanno mentito. “C’est moi qui l’ai tuée”, dice José, e si fa arrestare, abbassando anche davanti a sé le sbarre. Il cerchio dell´anello rotola a terra, non c´è confessione che possa redimere, né vittoria o gloria che possa cancellare una vita che cade.

“Ah! Carmen! Ma Carmen adorée!” Sono quasi 150 anni che il sipario si abbassa sulle note della disperazione di chi resta a guardare… Dal 1914 Carmen ritorna all´Arena di Verona con costanza, rimanendo tuttora la seconda opera più ricorrente in Anfiteatro. Quest´anno le sue vicende si trasformano in vero kolossal, in una Siviglia da set cinematografico con un ensemble di oltre 500 persone in scena: solisti, artisti del Coro, voci bianche, figuranti e mimi di ogni età. A questi si aggiungono il Ballo dell’Arena e la danza spagnola della Compañia Gades sulle coreografie originali di El Camborio e nei costumi fedeli ai disegni di Anna Anni. Quando? Il 5, 13, 20, 25 luglio; il 3, 8, 17, 23 agosto e il 7 settembre.

Il mezzosoprano russo Aigul Akhmetshina, al suo debutto all´Arena, ha dichiarato alla rivista “Musica”: «Carmen non è un’opera che puoi provare e andare in scena. Devi vivere il personaggio da dentro. Ho già fatto diverse produzioni e ogni volta trovo aspetti nuovi. Finora non mi è mai capitato di vivere l’esperienza di un allestimento tradizionale come quello di Zeffirelli all’Arena, una produzione davvero piena di bellezza. Mi affiderò allo spazio dell’Arena e alla sua storia. Davvero non vedo l’ora!»

Al suo esordio anche il giovane direttore sassarese Leonardo Sini, alla guida dell’Orchestra della Fondazione per tutte le recite di luglio e Agosto. A lui si sostituirà Daniel Oren a settembre. Nel cast il tenore genovese Francesco Meli (recentemente premiato con la Croce d´Oro di San Giorgio) nella parte del soldato José, il basso-baritono uruguaiano Erwin Schrott come toreador Escamillo, Kristina Mkhitaryan (Micaela), Jan Antem e Vincent Ordonneau (i contrabbandieri Dancairo e Remendado), Daniela Cappiello e Alessia Nadin (Frasquita e Mercedes, amiche di Carmen), Gabriele Sagona e Fabio Previati (Zuniga e Morales). A interpretare i monelli saranno le giovanissime voci bianche di A.Li.Ve. istruite da Paolo Facincani.

Dunque, prepariamo a entrare nell´Arena. Come in epoca romana, la tragedia ci aspetta.

CARMEN, Opéra-comique in quattro atti

Musica di Georges Bizet, libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy

Arena di Verona – 101° Arena di Verona Opera Festival 2024

5, 13, 20, 25 luglio ore 21.15; 3, 8, 17, 23 agosto ore 21.00; 7 settembre ore 21.00.

Durata dello spettacolo: 2h 50’ circa, più due intervalli

Biglietteria

Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

[email protected]

Call center (+39) 045 800.51.51

Punti di prevendita TicketOne / www.arena.it

Regia e scene: Franco Zeffirelli; Costumi: Anna Anni; Luci: Paolo Mazzon; Coreografia: El Camborio; Direttore: Leonardo Sini 5, 13, 20, 25/7 – 3, 8, 17, 23/8 *; Daniel Oren 7/9

Carmen: Aigul Akhmetshina 5, 13/7 *; Clémentine Margaine 20, 25/7 – 3, 17, 23/8 ; Alisa Kolosova 8/8 *

Micaela: Kristina Mkhitaryan 5/7 *; Daria Rybak 13, 20/7; Aleksandra Kurzak 25/7 – 23/8; Pretty Yende 3, 8/8 *; Mariangela Sicilia 17/8 – 7/9;

Frasquita: Daniela Cappiello 5/7 – 3, 8, 17, 23/8 – 7/9; Chiara Maria Fiorani 13, 20, 25/7 *

Mercédès: Alessia Nadin *

Don Josè : Francesco Meli 5, 20/7 – 3, 8, 17/8 – 7/9 ; Freddie De Tommaso 13/7; Roberto Alagna 25/7 – 23/8

Escamillo: Erwin Schrott 5, 13/7; Luca Micheletti 20, 25/7; Ludovic Tézier 3/8; Dalibor Jenis 8, 17, 23/8 – 7/9

Dancairo: Jan Antem

Remendado: Vincent Ordonneau

Zuniga: Gabriele Sagona

Morales: Fabio Previati

Coro di voci bianche A.LI.VE.diretto da Paolo Facincani

Orchestra, Coro, Ballo e Tecnici della Fondazione Arena di Verona

Maestro del Coro Roberto Gabbiani -Coordinatore del Ballo Gaetano Bouy Petrosino -Direttore Allestimenti scenici Michele Olcese

con la partecipazione straordinaria della Compañia Antonio Gades, Direttore Artistico Stella Arauzo

CALENDARIO ARENA

TURANDOT di Puccini con la regia di Franco Zeffirelli: 8,15,22,29/06/2024;

di Puccini con la regia di Franco Zeffirelli: 8,15,22,29/06/2024; AIDA di Verdi in una produzione di Stefano Poda: 14,20,23,28/06/2024 – 07,11,18,21/26/07/2024 – 01/08/2024.

di Verdi in una produzione di Stefano Poda: 14,20,23,28/06/2024 – 07,11,18,21/26/07/2024 – 01/08/2024. IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Rossini secondo Hugo de Ana: 21,27/06/2024 – 06,12/07/2024 – 24,31/08/2024 – 06/09/2024

di Rossini secondo Hugo de Ana: 21,27/06/2024 – 06,12/07/2024 – 24,31/08/2024 – 06/09/2024 CARMEN di Bizet con la regia di Franco Zeffirelli: 05,13,20,25/07/2024 – 3,8,17,23/08/2023 – 07/09/2023

di Bizet con la regia di Franco Zeffirelli: 05,13,20,25/07/2024 – 3,8,17,23/08/2023 – 07/09/2023 LA BOHEME di Puccini con la regia di Alfonso Signorini: 19,27/07/2024

di Puccini con la regia di Alfonso Signorini: 19,27/07/2024 TOSCA di Puccini nell’allestimento di Hugo de Ana: 2,9,16,30//08/2024

di Puccini nell’allestimento di Hugo de Ana: 2,9,16,30//08/2024 AIDA 1913 di Verdi con la regia di Gianfranco de Bosio: 10;18;22;29/08/2024 – 05/09/2024

ALTRI EVENTI