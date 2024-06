L´estate sta per arrivare e, come ogni anno, torna la voglia di sedere sotto un teatro di stelle e farsi sedurre da musica e intrighi da palcoscenico. Dunque per chi ha fame di artifici e colpi d´arte, drammi seri o storie giocose, basta fare un salto all´Arena di Verona Opera festival 2024, alla sua 101a edizione. Invecchia l´anfiteatro, ma non gli indimenticabili personaggi che compositori e librettisti hanno inventato o trasformato. Loro rinascono, a ogni stagione, davanti a migliaia di occhi attenti, senza bisogno di pozioni magiche.

Si parte il 7 giugno con La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità in mondovisione RAI, voluto dal Ministero della Cultura, con 160 professori d’Orchestra, 300 artisti del Coro dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane e la partecipazione straordinaria del Maestro Riccardo Muti. Si va avanti poi con i soliti classici: Aida, che non manca mai all´appuntamento veronese; Carmen, la meravigliosa zingara senza regole e senza futuro; Il Barbiere di Siviglia con i suoi mille inganni; Turandot crudele e infine innamorata; La Boheme intrisa di miseria e tragedia.

Dunque ancora una volta risuoneranno voci già sentite eppur diverse, ricompariranno vesti sgargianti e scenografie sconosciute, l´orchestra riempirà ancora l´aria. Gli attori canteranno, urleranno, si confonderanno in un affresco d´altri tempi, sul cui intonaco registi ispirati applicheranno nuove trame, altri colori perché nei secoli l´opera continui. E noi staremo ancora lì, nell´Arena, a fissare, ascoltare, sentire. In platea o sulle gradinate, come vi pare.

Arena di Verona Opera Festival – 7 giugno – 7 settembre 2024

