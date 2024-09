(Simona Margarino & Caterina Augustin)

Può sembrare insolito quanto la cultura asiatica sia ormai entrata sotto la pelle di milioni di Europei, soprattutto fra le nuove generazioni. Eppure non deve sorprendere. I trend, gli stili, le mode nascono e muoiono come onde del mare, a volte portando a riva quello che gli occhi, da soli, non riescono a vedere. L´orizzonte si avvicina, i confini e le distanze sembrano meno lontani: tutto a un tratto sulle nostre tavole appaiono Kimchi e Bingsu, nelle radio suonano TXT, Seventeen e BTS, negli schermi delle TV scorre il k-drama, sugli scaffali delle librerie si affacciano i manhwa, al cinema si corre a guardare Blackpink, nel Dojang si fa Teakwondo.

Cucina, fumetti, musica: Dalla vittoria di Oldboy di Park Chan-wook al Grand Prix di Cannes ai miliardi di visualizzazioni di Gangnam Style di Psy, l´onda coreana, o Hallyu, ha continuato a dilagare in Europa. Dopo gli Stray Kids agli I-Days Milano Coca-Cola 2024 e al BST Hyde Park a Londra quest´estate, approda il KCON, maggiore evento K-pop internazionale, alla fiera di Francoforte (Messe Frankfurt), il 28 e 29 settembre, portato dalla principale società di intrattenimento coreana CJ ENM dopo Stati Uniti, Giappone e Hong Kong.

Sono previste non solo esibilizioni sui 2 palchi (l’M Countdown Stage nella Festhalle e il KCON Stage nel padiglione 3), ma mille altre attrazioni legate alla cultura coreana: punti di incontro tra fan e artisti al Meet & Greet e Red Carpet nel Forum, sessioni di ballo, stand K-food e con articoli di fan, opportunità fotografiche. E, naturalmente, tanti concerti: Dreamcatcher, EVNNE, JO1, Kep1er, KISS OF LIFE, Lee Young Ji, RIIZE, THE BOYZ, ILLIT, KEY, LUN8, MIYEON ((G)I-DLE), NOWADAYS, ONF, YUGYEOM, izna.

Dunque, oggi che il sole più che mai si leva a oriente, per chi ama le sfide, è tempo di prendere la tavola del surf, iniziare a pagaiare e sperare di riuscire a cavalcare l´Hallyu.

K-Pop Fan & Artist Festivals KCON GERMANY 2024, Messe Frankfurt!

Es mag ungewöhnlich erscheinen, wie sehr die asiatische Kultur inzwischen Millionen von Europäern, insbesondere den neuen Generationen, unter die Haut gegangen ist. Dennoch sollte es nicht überraschen. Trends, Stile und Moden entstehen und sterben wie Wellen des Meeres und bringen manchmal an Land, was das Auge allein nicht sehen kann. Der Horizont rückt näher, Grenzen und Entfernungen scheinen weniger weit weg zu sein: Plötzlich erscheinen Kimchi und Bingsu auf unseren Tischen; TXT, Seventeen und BTS spielen im Radio; K-Drama läuft über die Fernsehbildschirme; auf den Bücherregalen erscheint Manhwa; Menschen eilen ins Kino, um Blackpink zu sehen; in die Turnhalle/Dojang wird Taekwondo trainiert.

Kochen, Comics, Musik: vom Sieg von Park Chan-wooks „Oldboy“ beim Grand Prix von Cannes bis hin zu den Milliarden Aufrufen von „Gangnam Style“ von Psy – die koreanische Welle, oder Hallyu, hat Europa weiterhin erfasst. Nach den Stray Kids bei den I-Days Milano Coca-Cola 2024 und BST Hyde Park in London in diesem Sommer kommt KCON, das größte internationale K-Pop-Event, am 28. und 29. September nach Frankfurt, mitgebracht vom führende koreanische Entertainment-Unternehmen CJ ENM nach den USA, Japan und Hongkong.

Auf den beiden Bühnen (der M Countdown Stage in der Festhalle und der KCON Stage in der Halle 3) sind nicht nur Auftritte geplant, sondern auch tausende weitere Attraktionen rund um die koreanische Kultur: Treffpunkte zwischen Fans und Artists wie Meet & Greet oder Red Carpet im Forum, Tanzsessions, K-Food- und Stände mit Fanartikeln und Foto-Gelegenheiten. Und natürlich viele Konzerte: Dreamcatcher, EVNNE, JO1, Kep1er, KISS OF LIFE, Lee Young Ji, RIIZE, THE BOYZ, ILLIT, KEY, LUN8, MIYEON ((G)I-DLE), NOWADAYS, ONF, YUGYEOM, izna.

Heute, da die Sonne im Osten mehr denn je aufgeht, ist es für diejenigen, die Herausforderungen lieben, an der Zeit, zum Surfbrett zu greifen, mit dem Paddeln zu beginnen und zu hoffen, die Hallyu-Welle reiten zu können.

K-POP FAN & ARTIST FESTIVAL DEUTSCHLAND-AUSGABE, 28-29/09/2024, MESSE FRANKFURT

