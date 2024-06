Esistono ricchezze, si sa, il cui valore va oltre la mera sostanza. Se a rivestirle sono anni di passioni, storie, leggende, intrighi e curiositá, allora diventano un bene da proteggere, una dote da tramandare. L´Opera, che piaccia o meno, ne é un esempio. Come sarebbe, l´Ítalia, o il suo spirito, senza i Vincerò di Pavarotti o il “velluto della Tebaldi“? Diversa, e senz´altro molto più povera.

Dunque é quasi d´obbligo proteggere il fascino che il canto lirico ispira, con i suoi 400 anni di tradizioni e bellezza, un´ereditá pesante. Ecco allora che ci si mette il Ministero della Cultura a dichiarare l´Opera Patrimonio dell´Umanitá e a farne una degna celebrazione in uno spettacolo unico, con 300 voci e 160 professori d´orchestra. Quando? Il 7 luglio, all´Arena di Verona, per chi puó, e in Tv, per il resto del mondo.

Ci saranno Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti, Mascagni, Bellini, Leoncavallo… e poi Roberto Bolle e Nicoletta Manni a danzare, Riccardo Muti a dirigere, Alberto Angela a condurre. Questo e molto altro ad inaugurare una nuova stagione, con stelle giá apprezzate e nuovi talenti

Risuonerá Rodolfo con la sua gelida manina, Tosca che visse d´arte e di amore, Cio-Cio-San che sogna la nave di Pinkerton. Allora godiamoci l´Arena, domani e o per tutta l´estate. E quando il sipario si chiuderá a Settembre, rimarrá forse un po´di malinconia, ma non per molto. Perché anche noi “Un bel dì vedremo” levarsi un fil di fumo all´orizzonte, a sussurrarci che l´Opera sta per tornare. E non sará il sogno vano di Butterfly, perché fintantoché la musica continuerá a guidare, invitare, sedurre, un soprano o un tenore saranno sempre pronti ad attirarci nella rete del loro canto, come sirene senza volto e senza tempo.

La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità

Lo spettacolo inizia alle 20:30, accesso consentito dale 18:30 fino alle 19:45. In caso di annullamento della serata, “LA GRANDE OPERA ITALIANA PATRIMONIO DELL’UMANITA” verrà recuperata il giorno 9 Giugno 2024.

L’evento sarà trasmesso in diretta in mondovisione su Rai 1 dalle 20.30 con la conduzione di Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti. Link per rivedere la diretta streaming: https://www.youtube.com/live/MUkDpRRECvY

In un’unica serata, Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli e molti altri artisti, con la danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni. Cristiana Capotondi, Luca Zingaretti e Alberto Angela condurranno il pubblico nell’avvincente ‘viaggio’ tra i brani che hanno fatto la storia della musica e dell’Italia. La cultura festeggia l’Opera. Evento in collaborazione con Rai Cultura. Il cast include soprani Anna Netrebko, Eleonora Buratto, Rosa Feola, Juliana Grigoryan, Jessica Pratt, Mariangela Sicilia, il mezzosoprano Aigul Akhmetshina, i tenori Jonas Kaufmann, Renè Barbera, Juan Diego Flórez, Vittorio Grigolo, Brian Jagde, Francesco Meli, Galeano Salas, i baritoni Nicola Alaimo, Luca Salsi, Ludovic Tézier, il basso Alexander Vinogradov

Programma

Georges Bizet Carmen Les tringles des sistres tintaient · Aigul Akhmetshina Sofia Koberidze, Daniela Cappiello

Gioachino Rossini Il Barbiere di Siviglia Largo al factotum della città · Nicola Alaimo

Pietro Mascagni Cavalleria rusticana Intermezzo · Roberto Bolle

Giacomo Puccini Madama Butterfly Coro a bocca chiusa · Roberto Bolle, Nicoletta Manni

Giacomo Puccini Madama Butterfly Un bel dì vedremo · Eleonora Buratto

Giacomo Puccini La Bohème Vecchia zimarra, senti · Gianluca Buratto

Giacomo Puccini Turandot Tu che di gel sei cinta · Rosa Feola

Giacomo Puccini La Bohème Che gelida manina, Giuseppe Verdi Rigoletto La donna è mobile · Juan Diego Flórez

Giacomo Puccini Turandot Nessun dorma · Vittorio Grigolo

Giuseppe Verdi La Traviata Libiamo ne’ lieti calici · Vittorio Grigolo, Rosa Feola

Giacomo Puccini La Bohème Quando me’n vo · Juliana Grigoryan

Ruggero Leoncavallo Pagliacci Recitar!… Vesti la giubba · Brian Jagde

Giacomo Puccini Tosca E lucevan le stelle · Jonas Kaufmann

Gaetano Donizetti L’Elisir d’amore Una furtiva lagrima · Francesco Meli

Giacomo Puccini Tosca Vissi d’arte, Gianni Schicchi O mio babbino caro · Anna Netrebko

Vincenzo Bellini Norma Casta Diva · Jessica Pratt

Giuseppe Verdi Il Trovatore Di quella pira · Galeano Salas

Giuseppe Verdi Rigoletto Cortigiani, vil razza dannata · Luca Salsi

Giacomo Puccini Tosca Va’ Tosca… Te Deum · Luca Salsi Matteo Macchioni

Vincenzo Bellini I Capuleti e i Montecchi Oh! quante volte, oh quante · Mariangela Sicilia

Umberto Giordano Andrea Chénier Nemico della patria · Ludovic Tézier

Cori e scene da Aida, Messa da Requiem, Carmina Burana

Direttore Francesco Ivan Ciampa