Simone Inzaghi chiude la stagione con un trionfo ormai previsto, ma arrivato nel momento più caldo sul campo del Milan, sancendo un successo che diventerà un mito da raccontare.

La vittoria del campionato era ormai attesa da tempo, ma il modo in cui è avvenuta è notevole perché non era mai successo che uno Scudetto si decidesse in un derby di Milano: a rendere tutto possibile sono stati i gol di Francesco Acerbi e Marcus Thuram, per un 2-1 che lascia poco spazio all’immaginazione. Il Milan esce ancora una volta sconfitto dal derby, ma questa volta il KO fa ancora più male.

Ieri non c’è stata storia. I rossoneri si sono difesi 20 minuti, ma sono caduti sull’intesa Pavard-Acerbi che, lasciato completamente solo dalla difesa avversaria, apre le marcature e lancia il successo. L’unica scintilla del Milan arriva dai piedi di Leao, che davanti a Sommer spreca un’occasione unica per pareggiare.

La fine arriva al 49′, quando Thuram fa una fotocopia del gol segnato all’andata aiutato anche da un intervento non eccelso di Maignan. A tenere vive le speranze del Milani ci prova Tomori che all’81’ approfitta di una respinta di Sommer per infilare in rete il pallone con un tap-in facile facile che avrebbe potuto rimettere tutto in discussione. Il derby finisce con l’accesa tensione fra le due squadre che portano all’espulsione di Theo Hernandez, Calabria e Dumfries.

La squadra di Inzaghi è stata la migliore del campionato in ogni aspetto del gioco: è quella che ha segnato più gol e anche quella che ne ha subiti di meno, ma a detta di tutti gli addetti ai lavori ed esperti è stata anche quella che ha giocato il calcio più divertente e spettacolare. Il campionato 2023-2024 è stato sostanzialmente dominato dall’Inter, salita al primo posto alla quarta giornata con la vittoria nel derby di andata per 5-1 e poi rimasta sempre davanti, staccando definitivamente la Juventus con una vittoria per 1-0 nello scontro diretto di San Siro.

Lautaro Martinez, sarà quasi sicuramente il capocannoniere di questo campionato, dato che ha realizzato fatti finora 23 reti e difficilmente potrà essere raggiunto da Dusan Vlahovic della Juventus, che ne ha segnati 16.

Per Simone Inzaghi è il primo Scudetto vinto da allenatore, dopo aver portato la squadra fino alla finale di Champions League lo scorso anno.

L’Inter aveva vinto l’ultima volta il campionato nel 2021, quando la squadra era allenata da Antonio Conte, spezzando il dominio della Juventus: da allora tante cose sono cambiate, a partire dalla panchina fino ai grandi protagonisti in campo, ma in tre anni i nerazzurri hanno ricostruito un ciclo vincendo nuovi trofei e trovando nuovi idoli.

Ora iniziano i festeggiamenti, con un sogno nella testa, la Champions League della prossima stagione.