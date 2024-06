La litania de “i tempi sono cambiati” continua a riecheggiare imperterrita ad ogni nuova generazione. La sfera della musica ne é un esempio, perché proprio passando dal rock al punk al rap all´hip hop si formano regolarmente le prime divisioni tra ragazzi che amano questo o quest´altro. A ondate nascono mode, si dettano nuove regole nel vestire, nel ballare, nell´esprimersi.

Anni fa si guardava ad Inghilterra e Stati Uniti come al riferimento musicale per eccellenza. Si cantava in inglese, si respiravano le influenze British e si sognava un autografo della star Americana di turno. Certo, nel mezzo, continuavano a brillare anche stelle Italiane, spagnole, svedesi. Ma mai, a dire il vero, ci si sarebbe voltati troppo a est.

Oggi, invece, é tutta un´altra storia. O meglio, il panorama ha come subito una scossa nel 2011, con il “SM Town World Tour in Paris”, primo concerto K-pop in Europa, che ha radunato circa 14,000 fans, o poi nel 2012, quando PSY di ‘Gangnam Style’ é entrato nelle case di molti, giovani o meno. Da allora occhi e orecchie si sono voltati a oriente.

Secondo un rapporto della Korea Foundation citato da The Korea Times, circa 13.2 milioni solo in Europa sono i fan del cosiddetto Hallyu (flusso/onda), ossia di prodotti culturali e di intrattenimento sudcoreani. Tra questi il k-pop é diventato ormai un vero e proprio fenomeno internazionale. Non é quindi strano che idoli siano diventati gruppi quali BTS, BLACKPINK, NCT Dream, ITZY, Stray Kids.

Il fatto che gli Stray Kids il 12 e 14 luglio rispettivamente siano parte di festival quali gli I-Days Milano Coca-Cola 2024 e il BST Hyde Park a Londrasono un chiaro indice della loro sempre maggiore notorietá. Riuscire ad aver successo pur usando anche la propria lingua, in un mondo prevalentemente anglofono, va a loro credito. Le milioni di visualizzazioni sono un premio alle loro voci, la bravura nei movimenti, le coreografie, la dinamica dei video, la produzione.

Chissá, magari un domani dopo l´Asia sará la volta dell´Africa… Ma intanto godiamoci l´Hallyu coi suoi idoli. Tutti a Milano!

Stray Kids @ I-Days Milano Coca-Cola 2024

Ippodromo Snai La Maura

ven 12 lug, 17:00 CEST

Biglietti da € 80,50

I-Days Milano Coca-Cola 2024

Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.