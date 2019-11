Ormai, si sa, il Natale arriva sempre prima. Che sia ancora una celebrazione pagana oppure una festa laica o religiosa, appena si accendono le lucine sulle strade delle città, appena i negozi appendono decorazioni rosse e dorate alle vetrine e Jingle Bells torna a riempire l´aria, proprio allora si comincia a sentire il fascino e la melanconia di un anno che sta per finire ma che, per farlo al meglio, ha bisogno di tempo, lustrini e una grande, affollato palcoscenico.

Per chi ama l´atmosfera, tutti da vedere dal 21 Novembre al 30 Dicembre sono gli innumerevoli mercatini che, affollando le vie e le piazze nel centro di Düsseldorf, offrono artigianato, musica e divertimento per grandi e piccini. Per lasciarsi incantare, basta poi passare dalle cassette di legno e i banchetti alla pista di pattinaggio sulla Corneliusplatz, o viaggiare come Alice tra le meraviglie della ruota panoramica sulla Burgplatz e sotto la cupola illuminata nella Königsallee, salire sulla giostra quasi centenaria nella piazza del municipio o semplicemente raggiungere il Presepe scolpito a mano a grandezza naturale.

Insomma, tutto un mondo a parte in cui perdersi con in mano una tazza calda di Glühwein (vin brûlé), Eierpunsch o cioccolata o una Altbier, la tipica birra scura locale, e in bocca un Currywurst, una Flammkuchen o un Waffel allo zucchero, sotto il baldacchino del padiglione della musica nella Heinrich-Heine-Platz, tra angeli, stelle o cristalli brillanti. Cosa volere di piu? Forse solo un po´ di neve che cade…

Per informazioni:

Düsseldorf Tourismus GmbH

Benrather Straße 9

40213 Düsseldorf

Tel. 0211- 17 202-857

Fax 0211- 17 202- 3270

E-Mail: events(at)duesseldorf-tourismus.de

https://www.duesseldorf-tourismus.de/top-veranstaltungen/duesseldorfer-weihnachtsmarkt/

Foto: www.duesseldorf-tourismus.de