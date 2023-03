Ci sono storie che si lasciano raccontare migliaia di volte e c´é chi, quelle storie, le sa far vivere sulle note di una chitarra e un´armonica sempre in modo diverso, anche a distanza di tempo. Sono passati quasi 50 anni da quando Bruce Springsteen ci mostrava Mary ballare come una visione sulla soglia di una veranda mentre e il suo vestito svolazzava e la solitudine diventava meno dura da sopportare. Eppure lei é ancora lí, davanti ai nostril occhi. Come la 17enne che, incinta, va incontro al suo destino senza un abito da sposa. O il serial killer che non si pente nemmeno nella cella di una prigione con cinghie di pelle attorno al petto.

Esistenze di un´America profondamente unica e rurale che continuano a recitare come in un film attraverso la voce di un artista inconfondibile. Canta per immagini, il Boss: elicotteri della polizia che compaioni da dietro una collina, uomini che non riconoscono il proprio riflesso in una finestra, uomini con sulla schiena una pietra da sessanta libbre e altri con in mano un fucile per combattere l´uomo giallo.

Sará in quel suo essere uno story-teller che il rock, folk and soul d´oltreoceano si fondono con le radici miste Italiane, Irlandesi e Olandesi? Forse, e forse per questo il pubblico Europeo lo ama anche piú di quello di casa.

Chi non apprezza le sue canzoni dovrebbe almeno provare a leggerne i testi. Perché in quelle sue piccole cittá di provincia, dove la realtá misera e mediocre si scontra spesso con l´American Dream, passano personaggi indimenticabili.

Per chi vuole entrare nel suo mondo, invece, l´appuntamento in Germania/Austria e in Italia é con il “Bruce Springsteen & The E Street Band 2023 Tour” a giugno/luglio a Düsseldorf, Amburgo, Vienna e Monaco e a maggio/luglio a Ferrara, Roma e Monza. Perché andare a un suo concerto é un po´come raggiungere il “suo” fiume, quello in cui si rifugiava per dimenticare tutto il resto: liti, difficoltá, depressione. O semplicemente per ritrovare se stessi, lasciandosi andare una musica che scorre imprevedibile come acqua.

“Dopo sei anni, sono entusiasta di poter finalmente incontrare di nuovo i nostri fantastici e fedeli fan“, ha dichiarato Bruce Springsteen. “E non vedo l’ora di condividere il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là fuori la prossima estate e oltre!“

Bentornato, Boss!

Es gibt Geschichten, die sich tausendfach erzählen lassen, und es gibt Menschen, die es verstehen, diese Geschichten auf den Tönen einer Gitarre und einer Mundharmonika immer wieder anders zum Leben zu erwecken, auch nach einiger Zeit. Es ist fast 50 Jahre her, seit Bruce Springsteen uns Mary zeigte, wie sie wie eine Vision in einer Verandatür tanzte, während ihr Kleid flatterte und die Einsamkeit weniger schwer zu ertragen war. Und doch ist sie immer noch da, vor unseren Augen. Wie die 17-Jährige, die schwanger ohne Brautkleid ihrem Schicksal begegnet. Oder der reuelose Serienmörder in einer Gefängniszelle mit Lederriemen um die Brust.

Existenzen eines zutiefst einzigartigen und ländlichen Amerikas, die durch die Stimme eines unverwechselbaren Künstlers wie in einem Film weiterspielen. Er singt in Bildern, der Boss: Polizeihubschrauber, die hinter einem Hügel auftauchen, Männer, die ihr Spiegelbild in einem Fenster nicht erkennen, Männer mit einem sechzig-Pfund-Stein auf dem Rücken und andere, die ein Gewehr halten, um den gelben Mann zu bekämpfen.

Liegt es daran, dass er ein Storyteller ist, der Rock, Folk und Soul aus Übersee mit den italienischen, irischen und holländischen Wurzeln vermischt? Vielleicht; und vielleicht gerade deshalb liebt ihn das europäische Publikum noch mehr als das heimische.

Wer seine Lieder nicht zu schätzen weiß, sollte zumindest versuchen, die Texte zu lesen. Denn in seinen kleinen Provinzstädten, wo die ärmliche und mittelmäßige Realität oft mit dem amerikanischen Traum kollidiert, ziehen unvergessliche Charaktere vorbei.

Für diejenigen jedoch, die in seine Welt eintreten möchten, gibt es das nächste Rendezvous in Deutschland/Österreich und Italien mit der „Bruce Springsteen & The E Street Band 2023 Tour“ im Juni/Juli in Düsseldorf, Hamburg, Wien und München und im Mai/Juli in Ferrara, Rom und Monza. Denn zu einem seiner Konzerte zu gehen, ist ein bisschen wie „seinen“ Fluss zu erreichen, in den er sich geflüchtet hat, um alles andere zu vergessen: Streit, Schwierigkeiten, Depressionen. Oder einfach um zu sich selbst finden indem man sich der Musik hingibt, die unvorhersehbar wie Wasser fließt.

„Nach sechs Jahren freue ich mich, endlich wieder unseren großartigen und loyalen Fans zu begegnen“, sagte Bruce Springsteen. „Und ich kann es kaum erwarten, die Bühne mit der legänderen E Street Band zu teilen. Wir sehen Euch da draußen im nächsten Sommer und darüber hinaus!“

Willkommen zurück, Boss!

Italia

18.05.2023 Ferrara, Parco Urbano Bassani

21.05.2023 Roma, Circo Massimo

25.07.2023 Monza, Autodromo Nazionale

https://www.ticketone.it/artist/bruce-springsteen/ https://www.ticketmaster.it/artist/bruce-springsteen-and-the-e-street-band-biglietti/5462

Deutchland/Österreich

21.06.2023 Düsseldorf, Merkur Spiel Arena

15.07.2023 Hamburg, Volksparkstadion

18.07.2023 Wien, Ernst Happel Stadion

23.07.2023 München, Olympiastadion

The E Street Band: Roy Bittan (Piano, Synthesizer) Nils Lofgren (Guitar), Patti Scialfa (Guitar, Vocals), Garry Tallent (Bass Guitar), Stevie Van Zandt – (Guitar, Vocals) und Max Weinberg (Drums) – mit Soozie Tyrell (Violin, Guitar, Vocals), Jake Clemons (Saxophone) und Charlie Giordano (Keyboards).

Photo B. Springsteen above: credit Danny Clinch