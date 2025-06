Nato nel 1999, Inizialmente noto come Independent Days Festival, ha ospitato come headliner alcuni tra i nomi più importanti della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Lana Del Rey, Linkin Park, Metallica, Muse, Nine Inch Nails, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Travis Scott, Tool e tanti altri. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 430.000 presenze all’edizione del 2024 tenutasi agli Ippodromo SNAI San Siro e La Maura.

Nell´edizione 2025 Justin Timberlake (02/06), Dua Lipa (07/06), Duran Duran (20/06), Linkin Park (24/06), Olivia Rodrigo (15/07), Post Malone (27/08).

I-Days, IPPODROMI SNAI

June 2: Justin Timberlake with Dagny

June 7: Dua Lipa with Alessi Rose

Alessi Rose June 20: Duran Duran

June 24: Linkin Park with Spiritbox, Jimmy Eat World, and JPEGMAFIA

July 15: Olivia Rodrigo with Wet Leg and girl in red

August 27: Post Malone with Jelly Roll

