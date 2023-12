.

Northampton, Massachusetts, una notte del 2011.

Nella sua cameretta Sadie Dupuis sta suonando e sognando il successo come cantautrice.

Insegna composizione in un summer camp mentre fa un master.

Vuole registrare la sua musica, e lo fa con un laptop, come tanti agli inizi, ma lo studio casalingo comincia a starle stretto.

Pubblica in proprio il primo Demo The Death of Speedy Ortiz.

Infine, mette insieme una band indie, le dà il nome attuale, prendendolo da un personaggio secondario della serie a fumetti Love & Rockets, e prende il volo.

Col gruppo ha calcato i palchi di festival come il Bonnaroo e il Primavera, ha supportato artisti famosi come i Foo Fighters.

La band di Sadie si assesta con l’ingresso del chitarrista Andy Molholt, con la bassista Audrey Zee Whitesides e Joey Doubek, alla batteria.

Li potremo ascoltare, per l’unica data italiana del tour:

“Rabbit Rabbit Tour Tour 2024”

il:

SABATO 16 MARZO 2024

sPAZIO211, VIA F. CIGNA 211, TORINO

DOORS H 21

BIGLIETTO IN PREVENDITA €16,00 + DDP

DOOR TICKET €20.00

BIGLIETTI DISPONIBILI IN CASSA FINO AD ESAURIMENTO

–

sPAZIO211

VIA CIGNA 211,

10155, TORINO

Tel.: (+39) 011.19705919

web: www.spazio211.com

mail: [email protected]

facebook: spazio211torino

instagram: @spazio211

.

Biglietteria online: DICE

.

Affettuosamente Vostro

Meno Pelnaso

.