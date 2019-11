Al via una serie di iniziative per l’anteprima del decennale del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda e Archivi della Moda del ‘900, progetti nati per la promozione e l’innovazione del Made in Italy attraverso gli archivi di impresa. Lo scopo è quello di recuperare la storia dei diversi marchi raccontando la vita delle aziende e delle persone che intorno a esse gravitavano.

Con questi eventi, ideati e organizzati da Marinella Bianco dell’Associazione Culturale Tacafile, si intende avviare un dialogo tra diverse realtà di tessile e moda italiane per porre le basi di un progetto di rete nazionale che potrebbe prendere vita nell’ottobre 2020. Per questo, per tutto il mese di novembre, sarà possibile visitare i cantieri di lavoro archivistici di realtà aderenti al Centro Rete stesso che permetteranno di osservare le modalità operative, di entrare in contatto con documenti e materiali originali di rilevante interesse storico e di importanza crescente per i soggetti che li conservano, oltre che per la storia italiana. Tra questi il Centro di Documentazione della Camera del Lavoro di Biella, l’archivio Lanifici Vercellone e Casa Zegna, Trivero – Valdilana, (che conserva il patrimonio di memorie documentarie del Lanificio Ermenegildo Zegna di Trivero e del Gruppo Ermenegildo Zegna).

I giorni 21 e 22 novembre, presso il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, si terranno un seminario intensivo di alta formazione per specialisti di tessile e moda tenuto dai docenti restauratori del Centro di Conservazione e dalla Società di archiviste Acta Progetti e un work café nel quale ci si confronterà sul miglior modo di procedere per consolidare la realtà del tessile e della moda italiana.

Il 24 novembre sarà organizzata una gita al Museo del tessile di Chieri e alla Tessitura Rivese di Riva presso Chieri.

Il programma completo è consultabile a questo link

Per info e prenotazioni:

[email protected]