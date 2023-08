Guardare il mare non sapere come vederlo: questa è la cecità di chi si aggrappa alla superficie dell´acqua per paura di cadere e affogare. Eppure scoprire cosa si nasconde sotto le onde, fin là dove l´occhio non sa arrivare, nei fondali più profondi, da anni non è più una prerogativa per pochi. Certo, basta uno schermo piatto per risolvere il mistero con pochi spiccioli. Ma chi di voi non vorrebbe emozioni più intense? Pensateci.

Dunque immaginate, per incanto, di aprire una porta sconosciuta e trovarvi d´improvviso in un pianeta blu, dove dentro una bolla di vetro, murene, scorfani, cavallucci marini si mostrano orgogliosi. Sono proprio lì, a un palmo dal naso. In silenzio. Vi osservano? Forse. O forse si fanno soltanto i fatti loro. Come fate voi quando qualche volatile si piazza sul davanzale della finestra a curiosare. Non importa. Ma va così, i giorni sono un continuo cercarsi.

Le luci e i mille colori però ora stordiscono. Ci si mettono anche i suoni a confondere. Sono tutti messi apposta perché un´avventura dei sensi deve stupire, come infiniti riflessi negli specchi della natura. E in quei bagliori ecco sbucare buffe foche, impettiti pinguini, agili delfini. Nuotano, galleggiano, semplicemente vivono. Strano, quanto la diversità possa colpire. E rasserenare.

Poi, d´un tratto, quando credevate di essere al sicuro, ecco venirvi incontro feroci squali e pesci sega, come se niente fosse. Ma il coraggio non serve, già, non c´è nulla da temere neanche questa volta. Loro vi osservano, denti in fuori, così per dire, ma non possono toccarvi. Se comunque preferite darvela a gambe levate, prendete un´altra strada e proseguite veloci verso rane, testuggini, gechi. O andate avanti nel viaggio per danzare -metaforicamente, per carità- insieme alle meduse. Circondate i coralli, o abbracciate il mondo tutto intorno. Sta a voi scegliere.

Se siete riusciti a immaginarvi tutto questo, siete davvero ormai pronti a entrare nel mare. Genova vi aspetta nel più grande Acquario d’Europa. 70 ecosistemi e 12.000 esemplari. Buona avventura!

ACQUARIO DI GENOVA

Area Porto Antico – Ponte Spinola – 16128 Genova Informazioni: tel. 0102345.1 – fax 010256160 www.acquariodigenova.it

Facebook Acquario di Genova: www.facebook.com/acquariodigenova

Twitter AcquarioGenova: http://twitter.com/acquariogenova

Instagram Acquario di Genova: www.insgtagram.com/acquariodigenova

YouTube AcquarioVillage: www.youtube.com/acquariodigenova

STRUTTURE

Acquario . Acquario con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa. Il percorso espositivo mostra circa 10.000 esemplari di 400 specie, provenienti da tutti i mari del mondo. Da quelle rare come i lamantini, Mammiferi marini che hanno dato origine al mito delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli squali. E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. Parti per un viaggio che ti riempirà il cuore di emozioni e di un più profondo rispetto per il mare e i suoi straordinari abitanti.

. Acquario con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa. Il percorso espositivo mostra circa 10.000 esemplari di 400 specie, provenienti da tutti i mari del mondo. Da quelle rare come i lamantini, Mammiferi marini che hanno dato origine al mito delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli squali. E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. Parti per un viaggio che ti riempirà il cuore di emozioni e di un più profondo rispetto per il mare e i suoi straordinari abitanti. Bigo Ascensore Panoramico . La cabina dell’ascensore ti porta a 40 metri di altezza e ruota a 360°, offrendoti un’ampia visuale su porto e città. È dotata di pannelli fotografici e sistema audio multilingua (italiano, inglese, francese e tedesco) che raccontano le bellezze di Genova; i commenti sono accompagnati da un piacevole sottofondo musicale.

. La cabina dell’ascensore ti porta a 40 metri di altezza e ruota a 360°, offrendoti un’ampia visuale su porto e città. È dotata di pannelli fotografici e sistema audio multilingua (italiano, inglese, francese e tedesco) che raccontano le bellezze di Genova; i commenti sono accompagnati da un piacevole sottofondo musicale. Biosfera . Scenografica struttura sferica di vetro e acciaio situata nel Porto Antico di Genova, progettata dall’architetto Renzo Piano. È il luogo dove imparare a conoscere la fauna e la flora delle foreste tropicali, delicati ecosistemi minacciati dallo sfruttamento umano. Potrai osservare da vicino oltre 150 specie, ammirare la loro fragile bellezza e comprendere come la loro sopravvivenza dipenda anche da te. Sotto gli occhi, rari esemplari di piante tropicali: oltre alle felci arboree, le più alte al mondo coltivate in vaso, sono presenti piante tradizionalmente utilizzate dall’uomo, come l’albero della gomma da masticare, la pianta del caffè, il banano e la cannella.

. Scenografica struttura sferica di vetro e acciaio situata nel Porto Antico di Genova, progettata dall’architetto Renzo Piano. È il luogo dove imparare a conoscere la fauna e la flora delle foreste tropicali, delicati ecosistemi minacciati dallo sfruttamento umano. Potrai osservare da vicino oltre 150 specie, ammirare la loro fragile bellezza e comprendere come la loro sopravvivenza dipenda anche da te. Sotto gli occhi, rari esemplari di piante tropicali: oltre alle felci arboree, le più alte al mondo coltivate in vaso, sono presenti piante tradizionalmente utilizzate dall’uomo, come l’albero della gomma da masticare, la pianta del caffè, il banano e la cannella. La Città dei Bambini e dei Ragazzi . Un posto dove spostarsi da una stanza all’altra per scoprire, giocare ed esplorare i propri sensi Conosci il mondo, conosci te stesso. Ogni bambino potrà approfondire le proprie conoscenze attraverso il gioco e l’esperienza diretta.

BIGLIETTI

Prenotazioni gruppi e scuole ed acquisto pacchetti individuali: C-Way: tel. 010.2345666 – fax 010.2465422

Acquario di Genova

Adulto minimo € 22,00 massimo € 29,00

Ragazzo minimo € 14,00 massimo € 21,00

Ridotto (over 65, militari, disabili, invalidi) minimo € 18,00 massimo € 25,00

Pianeta Acquario

Adulto minimo € 31,00 massimo € 38,00

Ragazzo minimo € 20.50 massimo € 27.50

Ridotto (over 65, militari, disabili, invalidi) minimo € 24.50 massimo € 31.50

ORARI APERURA

L ‘Acquario è aperto dalle ore 08.30 alle ore 20.00 ultimo ingresso 18.00

LA CITTA’ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI: aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 con ultimo ingresso alleore 17:00

Sarà possibile prenotare i seguenti orari di ingresso:

10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00

BIOSFERA: da Aprile a Settembre aperta TUTTI I GIORNI dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30)

COME ARRIVARE

Treno : – Da Stazione Genova P. Principe l’Acquario è raggiungibile: a piedi in 10/15 minuti; in autobus n. 1 per P.zza Caricamento; in metropolitana direzione De Ferrari (arrivo stazione S. Giorgio). – Da Stazione di Genova Brignole l’Acquario è raggiungibile: in autobus n. 12 – 13 per P.zza Caricamento.

: – Da Stazione Genova P. Principe l’Acquario è raggiungibile: a piedi in 10/15 minuti; in autobus n. 1 per P.zza Caricamento; in metropolitana direzione De Ferrari (arrivo stazione S. Giorgio). – Da Stazione di Genova Brignole l’Acquario è raggiungibile: in autobus n. 12 – 13 per P.zza Caricamento. Aereo : – Dall’Aeroporto Cristoforo Colombo l’Acquario è raggiungibile (7 km): in taxi (circa 15 minuti); in autobus (circa 30 minuti) con il Volabus, fermata P.zza De Ferrari e proseguimento a piedi per Via san Lorenzo.

: – Dall’Aeroporto Cristoforo Colombo l’Acquario è raggiungibile (7 km): in taxi (circa 15 minuti); in autobus (circa 30 minuti) con il Volabus, fermata P.zza De Ferrari e proseguimento a piedi per Via san Lorenzo. Terminal Crociere : autobus n. 1 (circa 20 minuti).

: autobus n. 1 (circa 20 minuti). Autobus : linee numero 1, 12, 13 con capolinea di fronte all’Acquario.

: linee numero 1, 12, 13 con capolinea di fronte all’Acquario. Metropolitana : fermata San Giorgio

ACQUARIO DI GENOVA: UNA STRUTTURA DI SUCCESSO CON OLTRE 33 MILIONI DI VISITATORI L’Acquario di Genova è stato costruito in occasione di Expo ’92, celebrazione del quinto centenario della scoperta del Nuovo Mondo da parte di Cristoforo Colombo, con l’intenzione di ristrutturare e valorizzare un’area, piena di storia e tradizioni, situata nel cuore del centro storico di Genova: il Porto Antico. Il progetto dell’area e dell’Acquario è dell’architetto genovese Renzo Piano, mentre l’architettura interna è opera dell’architetto statunitense Peter Chermayeff. La struttura, gestita da Costa Edutainment, è impegnata da 30 anni per la salvaguardia della natura e nell’azione di divulgazione scientifica in linea con il Goal 14 dell’Agenda 2030 dell’ONU “Vita sott’acqua – Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”. Dal 1992 ad oggi, l’Acquario ha accolto oltre 33 milioni di visitatori avvicinandoli al mondo marino e acquatico per consentire loro di conoscerlo, apprezzarne il valore inestimabile, scoprire le principali minacce che ne minano l’esistenza e, attraverso il coinvolgimento diretto in esperienze edutainment, sollecitare un impegno personale per contribuire alla sua salvaguardia (Costa Edutainment S.p.A.)