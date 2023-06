Riparte la giostra tra belletti, vesti sontuose, scenografie inedite. Un trionfo di libretti, arie e melodie che non tramontano nemmeno nell´ennesima notte di note d´estate su gradini secolari battuti dal vento e piedi smaniosi di musica. Fino al 9 settembre ci si potrá immergere ancora in un anfiteatro unico, centro millenario di cultura, fascino e intrattenimento, che dalle naumachie dell’antica Roma ad oggi non si stanca di meravigliare. Sono passate generazioni di uomini, artisti, cantanti e commedianti dalle simulate battaglie navali, ma sempre aleggiano nell´aria, sul palco e nello spirito di chi lí vi recita la sua parte l´abilità, il coraggio, il talento, la sfacciataggine, gli artifici e la creativitá.

Vecchie storie ripetute nel tempo, eppure ogni anno é una nuova esperienza. Come non voler rivedere l´immancabile ed eterna Aida che peró non é mai la stessa, lo scaltro Barbiere di Siviglia Figaro che s´impiccia di girandole amorose, la ribelle Carmen che insegue la libertà a caro prezzo, la “scabrosa” e ”traviata” Violetta che non si redime, Cio-Cio San Butterfly questa volta nei costume del premio Oscar Emi Wada. E chi, poi, non vorrebbe riascoltare „La donna è mobile“ del Rigoletto o „Va, pensiero, sull’ali dorate“ del Nabucco o Tosca che intona „Vissi d’arte”?

Dunque non ci rimane che aspettare, metterci in fila per uno spettacolo e infine tornare a respirare quell´intenso odore di melodramma o buffoneria che solo l´opera lirica sa offrire, mentre la pietra calcarea su cui sediamo ci ricorda che l´anno prossimo sará di nuovo lí per noi. Forse un po´ piú polverosa, ma ancora incurante di invecchiare.

Ready for the 100° Arena di Verona Opera Festival 2023?

On the 16th June the Arena of Verona re-opens, all dolled up to celebrate its 100th anniversary with an extended programme: 8 operas, 4 gala evenings and 1 concert of The Teatro alla Scala Chorus and Orchestra.

The carousel restarts among rouge and blush, in robes of finery, extraordinary scenography. A triumph of librettos, arias and melodies that do not set with the sun, not even in the umpteenth night of summer notes, over centuries-old steps beaten by the wind and by feet longing for music. Until the 9th September it will still be possible to immerge oneself into a unique amphitheater, millennial centre of culture, charm and entertainment, that from ancient Rome´s naumachiae till now never tires of making people wonder. Generations of men, artists, singers and comedians have passed since those simulated naval battles, but ability, courage, talent, audacity, artifice and creativity always hover in the air, on the stage and the spirit of those that there play a part.

Old stories repeated over time, and nevertheless every year it´s a new experience. It´s inevitable to want to see again and again the unfailing and eternal Aida who, however, is never the same, or the shrewd Barbiere di Siviglia Figaro that meddles in amorous whirlwinds, the rebel Carmen who chases freedom at a high price, the embarrassing Violetta who strayed and does not redeem herself, Cio-Cio San Butterfly this time in the costumes of the Oscar winner Emi Wada. And who wouldn´t wish to listen to „La donna è mobile“ from Rigoletto or „Va, pensiero, sull’ali dorate“ from Nabucco or Tosca that intones „Vissi d’arte”?

So we just have to wait, get in line for a show and finally come back to breathe that intense smell of melodrama or buffoonery that only opera can offer, while the limestone on which we sit reminds us that next year it will be there again for us. Maybe a little dustier, but still heedless of aging.



100° ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2023

Biglietteria

Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – [email protected]

Call center (+39) 045 800.51.51

Punti di prevendita TicketOne / www.arena.it

CALENDARIO

• AIDA di Verdi in una nuova produzione di Stefano Poda: 16,17,25,29/06/2023 – 09,16,21,30/07/2023 – 02,18,23/08/2023 – 03,08/09/2023. La Première di Aida del 16 giugno 2023 inizierà alle ore 21:00 (anziché alle 21:15). L’evento sarà trasmesso in mondovisione RAI. Si prega di accedere entro le 20:40.

• CARMEN di Bizet con la regia di Franco Zeffirelli: 23/06/2023 – 06/07/2023/ – 11,24/08/2023 – 06/09/2023

• IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Rossini secondo Hugo de Ana: 24,30/06/2023 – 13,22/07/2023

• RIGOLETTO di Verdi in una nuova produzione di Antonio Albanese: 01,07,20/07/2023 – 04/08/2023

• LA TRAVIATA di Verdi nella produzione di Franco Zeffirelli: 08,14,27/07/2023 – 19,26/08/2023 – 09/09/2023

• NABUCCO di Verdi secondo Gianfranco de Bosio: 15,28/07/2023 – 17/08/2023

• TOSCA di Puccini nell’allestimento di Hugo de Ana: 29/07/2023 – 05,10/08/2023 – 01/09/2023

• MADAME BUTTERFLY di Puccini secondo Franco Zeffirelli: 12,25/08/2023 – 02,07/09/2023

• ROBERTO BOLLE AND FRIENDS. 19/07/2023

• JUAN DIEGO FLORÉZ IN OPERA-ARENA 100. 23/07/2023

• PLÁCIDO DOMINGO IN OPERA-ARENA 100. 06/08/2023

• JONAS KAUFMANN IN OPERA-ARENA 100. 20/08/2023

• TEATRO ALLA SCALA IN ARENA. 31/08/2023