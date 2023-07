Nella vita accade a volte l´inverosimile, persino che la tentazione di fare un salto nel passato permetta di trasportare il passato stesso nel presente. Che questo succeda nei film non é una novitá. Quando peró la finzione diventa spaventosa pseudo-realtá in un parco a due passi da casa, sarebbe consigliabile tornare bambini per abbandonare la paura, tuffandosi nell´ignoto. Dove esattamente? Ma nel piú lontano, pericoloso e terrificante periodo della storia. L´era dei dinosauri.

Ecco allora che, lasciati da parte i timori, neppure un T-rex o un suo compare carnivoro dai mille nomi puó sembrarci una minaccia, bensí un incredibile essere da scoprire, ammirare, sezionare. E se poi ci si imbatte in un Triceratopo, tanto meglio, visto che gli erbivori si suppone non ci degnerebbero nemmeno di uno sguardo famelico.

Eppure sarebbe alquanto improbabile rimanere indifferenti a una gigantesca invasione di branchi di quadrupedi, “lucertole alate”, bipedi predatori forniti di un vasto armamentario di corna robuste, piastre cornee, code enormi, massicce protuberanze, denti affilati e potenti mandibole. Chi se lo immagina? Beh, a chi manca di fantasia non resta che affrettarsi a immergersi nel “Dinosaurs Live. City invasion” al Palavela di Torino tra giugno e settembre 2023. Meglio in compagnia di figli curiosi e/o nipotini coraggiosi, fingendo spudoratamente, con un sorriso tirato, di godersi la giungla del Giurassico.

Dinosaurs Live. City Invasion

30/06/2023 – 24/09/2023

Palavela di Torino – via Ventimiglia 145 – Torino

La mostra evento è prodotta da Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams. Con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, nell’ambito del Progetto #casa TO2025, promosso da Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universiadi Invernali Torino 2025.

Lo staff dei Dino Rangers renderà l’esposizione un vero e proprio spettacolo, aiutando il pubblico a conoscere la storia dei primi dominatori della Terra e incitando i più piccoli ad organizzarsi per salvare il genere umano. Messa al sicuro la città, i bambini potranno riposarsi nell’area gioco diventando provetti paleontologi alla ricerca dei fossili di dinosauro o disegnando il loro dinosauro preferito. Nel percorso tanti gli spunti didattici e culturali, con reperti fossili originali e un’area dedicata alla teoria sull’estinzione dei grandi rettili, in collaborazione con il partner scientifico INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell’Universo.

https://www.palavelatorino.it/events/dinosaurs-live-mostra-estiva-al-palavela/

Info e prenotazione gruppi: e-mail [email protected]

PREVENDITA:

https://www.ticketone.it/event/dinosaurs-live-city-invasion-palavela-17240305/

Apertura mostra:

– da mercoledì a domenica 10:00-19:00

– lunedì e martedì chiuso

Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura.