Per riprendere l’anno col ritmo giusto e per non cedere “pecorecciamente” alle tentazioni mainstream, abbiamo dato uno sguardo ad uno degli spazi live più conosciuto nella scena torinese.

Lo sPAZIO211 (Via Cigna 211, Torino) presenta sempre gruppi emergenti, o già “emersi”, ma che non si possono propriamente definire “commerciali”. Torino gode di una vita musicale molto dinamica e intrigante e, per vocazione consolidata, è in grado di offrire una scelta variegata di gruppi, stili e scelte indipendenti dalle tendenze dominanti.

Dalle luci di “barriera” (“Milano” nello specifico), ovvero dalla zona periferica della città che volge lo sguardo a est, si alzano suoni non convenzionali che possono far rabbrividire i mediomen ed eccitare gli animi più liberi.

Nel mese di Gennaio 2018 potrete ascoltare :

SABATO 13 GENNAIO 2018

PINGUINI TATTICI NUCLEARI in concerto allo sPAZIO211 [SOLD OUT]

Via Cigna 211, Torino

APERTURA PORTE ORE 21:29

TICKET 10 € + DP

VENERDI 19 GENNAIO 2018

COLOMBRE

opening: BRODO in concerto allo sPAZIO211

Via Cigna 211, Torino

APERTURA PORTE ORE 21:29

TICKET 8 € + DP

SABATO 20 GENNAIO 2018

C+C=MAXIGROSS in concerto allo sPAZIO211

Via Cigna 211, Torino

APERTURA PORTE ORE 21:29

TICKET 8 € + DP

VENERDI 26 GENNAIO

UOCHI TOKI in concerto allo sPAZIO211

Via Cigna 211, Torino

APERTURA PORTE ORE 21:29

TICKET 6 € + DP

Info utili:

sPAZIO211

Via Cigna 211, Torino

[email protected] – www.spazio211.com – PH: (+39) 011.19705919

BIGLIETTERIA ONLINE: MIOTICKET.IT

AVVISO:

COLAPESCE, inizialmente previsto in concerto al CAP10100 il VENERDI’ 12 GENNAIO 2018, è stato spostato al 3 Marzo 2018 allo sPAZIO211

I biglietti già acquistati per la data del 12 gennaio saranno validi per la nuova data annunciata. Chi desiderasse ottenere il rimborso può rivolgersi presso il proprio punto vendita, e per gli acquisti online contattare direttamente ticket.it (email: [email protected]) entro e non oltre lunedì 22 gennaio.