Song for Stars – lo spettacolo del cielo in musica: serate di performance live con proiezione della volta celeste del Planetario digitale, sperimentazione di linguaggi in grado di far dialogare artisti e generi musicali molto diversi con le meraviglie del Cosmo. Dal 6 a al 27 luglio, ogni venerdì un appuntamento musicale presso Infini.to – Planetario di Torino di Pino Torinese (TO).

Per il quarto anno, Infini.to – Planetario di Torino propone Song for Star, programma che vedrà aprire le porte della scienza alla contaminazione musicale nell’arco di quattro serate distribuite nel mese di luglio. Illustri nomi della scena musicale nazionale e internazionale saliranno su un palcoscenico del tutto particolare dove musica, parole e realtà 3D del Planetario dialogheranno dando vita a un gioco di improvvisazione con il risultato di far vivere un’esperienza unica e speciale.

Il programma inaugura venerdì 6 luglio con l’ospite Cecilia Lasag

no, seguiranno il 13 luglio, Estel Luz, vocalist biellese d’origina colombiana; 20 luglio, Alan Brunetta, compositore, batterista e percussionista; chiuderà infine il 27 luglio, Cristina Donà, cantautrice, stella del firmamento rock italiano, accompagnata dal compositore Saverio Lanza.

Durante le serate sarà inoltre possibile visitare liberamente le postazioni interattive, osservare il cielo ad occhio nudo dalla terrazza di Infini.to e gustare l’Apericena (su prenotazione).

Cecilia Lasagno: arpista torinese, coltiva lo studio di questo strumento al Conservatorio di Torino approfondendo l’aspetto sperimentale. Arricchisce il proprio bagaglio espressivo con il produttore Raffaele “Neda” D’Anello che l’avvicina all’elettronica. Nel 2011 scrive i primi brani dove racconta se stessa e ciò che ha intorno. Nel 2014 intensifica l’attività live che la porterà a suonare in più di 400 concerti pur senza aver ancora pubblicato un disco. Nel 2015 il primo disco GUEST con 11 pezzi inediti che porta in giro con le oltre 80 date del Guest Tour. Nel 2016 l’incontro con Carlot-ta con cui nasce il progetto KABHUM e che vede le due musiciste collaborare nella scrittura e in 40 date live. Il 2018 la vede impegnata nella stesura del nuovo disco, e segna la sua partecipazione al Festival di Sanremo al fianco di Max Gazzé.

INFORMAZIONI UTILI:

Song for Stars

GRATUITO, presentando il biglietto di ingresso al Museo, fino ad esaurimento posti disponibili.

ore 20.00 apertura biglietteria e museo

ore 21.00 performance musicale in Planetario

ore 22.00 performance musicale in Planetario – replica

ore 21.45 chiusura biglietteria

ore 23.30 chiusura museo

Performance musicale in Planetario

Ciascuna serata prevede due performance, alle ore 21.00 e alle ore 22.00.

Per poter accedere alla performance è necessario acquistare il biglietto Museo (si consiglia di utilizzare il servizio di prevendita).

Nel momento dell’acquisto è possibile scegliere l’orario desiderato, fino ad esaurimento posti disponibili.

BIGLIETTI

Per poter partecipare all’evento è possibile acquistare anticipatamente i biglietti, presso la biglietteria del Planetario, durante gli orari di apertura, oppure attraverso il circuito Ticketone o nei punti vendita Ticketone.

Si segnala che l’acquisto dei biglietti su Ticketone comporta i diritti di prevendita.

Biglietto di ingresso al Museo (obbligatorio)

INTERO: € 8,00

GRATUITO: bambini sotto i 3 anni* e i possessori dell’Abbonamento Musei o Torino+Piemonte Card**. Per ottenere la gratuità, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessario richiedere il biglietto omaggio a [email protected].

* È possibile ritirare i biglietti omaggio per i bambini sotto i 3 anni la sera stessa dell’evento, presso la biglietteria del Museo, presentando un documento che attesti l’età del bambino.

** I possessori di Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card per ottenere l’ingresso omaggio devono presentare la sera dell’evento la tessera in corso di validità. Nel caso questo non avvenga verrà richiesto di corrispondere la quota intera del biglietto.