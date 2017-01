Se siete già i fibrillazione per programmare le vostre prossime vacanze estive avete una grande novità ed opportunità, con una maggiore vicinanza tra Torino e la Spagna grazie allannunvio di ryanAir di coprire Ibiza e Valencia con voli diretti da Caselle.

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, infatti ha lanciato la sua programmazione estiva 2016 da Torino, con 2 nuovi collegamenti per Ibiza e Valencia e 11 rotte in totale, che permetteranno di trasportare 1 milione di clienti all’anno sostenendo 750* posti di lavoro “in loco” presso l’Aeroporto di Torino.

La programmazione Ryanair da Torino per l’estate 2016 conterà:

2 nuove rotte per Ibiza (2 frequenze a settimana) e Valencia (3 a settimana)

11 rotte in totale (Barcellona, Bari, Brindisi, Bruxelles, Catania, Londra, Malta, Palermo e Trapani)

57 voli settimanali

1 milione di clienti all’anno

750* posti di lavoro “in loco” all’anno.

I consumatori e i visitatori italiani possono scegliere tra 11 rotte Ryanair a tariffe basse da/per Torino la prossima estate e aspettarsi ulteriori miglioramenti del servizio, poiché Ryanair prosegue – per il secondo anno – il programma per la clientela “Always Getting Better”, che include un nuovo sito web personalizzato, una nuova app, nuovi interni di cabina, nuove uniformi per l’equipaggio e menu di bordo migliorati.

A Torino, David O’Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di lanciare la sua programmazione estiva 2016 da Torino con 11 rotte in totale, tra cui due nuovi collegamenti per Ibiza e Valencia, che permetteranno di trasportare 1 milione di clienti all’anno sostenendo 750* posti di lavoro. Quale compagnia aerea più grande d’Italia non vediamo l’ora di continuare a crescere a Torino con la nostra imbattibile formula a tariffe basse e con l’esperienza cliente ‘Always Getting Better’.

I clienti italiani possono attendersi ulteriori miglioramenti del servizio nei prossimi mesi, tra cui il nostro nuovissimo sito web personalizzato – che includerà nuove entusiasmanti funzionalità digitali come quella di ‘hold the fare’ e le recensioni dei clienti sulle destinazioni – menu di bordo migliorati, nuove uniformi per gli assistenti di volo e nuovi interni di cabina. Altre novità arriveranno nel terzo anno del programma ‘Always Getting Better’, poiché continuiamo a offrire le tariffe più basse e molto altro ancora.

Per festeggiare il lancio della nostra programmazione estiva 2016 da Torino stiamo mettendo in vendita 100.000 posti sul nostro network europeo a tariffe che partono da soli 19,99 euro, disponibili per la prenotazione entro la mezzanotte di giovedì (29 ottobre). Poiché i posti a questi prezzi incredibilmente bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i passeggeri ad accedere subito a www.ryanair.com per evitare di perderli.”