Il 18 febbraio sarà di scena al teatro Superga di Nichelino (Torino) lo spettacolo Rock Bazar, i cui interpreti sono due protagonisti della musica italiana: il conduttore Massimo Cotto, noto al pubblico di Virgin Radio e conosciuto per la sua splendida passione nel raccontare storie e aneddoti musicali, e Cristina Donà, cantautrice italiana emersa tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 che ha sempre incantato il pubblico con le sue atmosfere.

Il titolo Rock Bazar prende spunto dall’omonima trasmissione radiofonica che Massimo Cotto conduce ogni giorno da tre anni su Virgin Radio e che, dopo essere stata tradotta in due libri editi da Vololibero Edizioni (il primo è stato un successo editoriale che ha conosciuto cinque ristampe, il secondo è uscito il 14 ottobre 2015), è diventata anche uno spettacolo portato in vari teatri di tutta Italia.

L’intento di Cotto è quello di riportare in scena l’epoca d’oro del rock attraverso le storie dei suoi protagonisti, stelle divorate dalla voglia di trasgressione e dalla paura di bruciare troppo in fretta. Tante vicende e aneddoti si intrecciano e rivivono, facendo emozionare, commuovere, sognare, ridere e a volte fanno dubitare del confine tra verità e leggenda. Il racconto si sviluppa nin una narrazione divisa in dieci capitoli che corrispondono ai dieci comandamenti del rock. Un modo di sicuro non blasfemo ma in ogni caso divertente per ricordare che la musica ha scritto un suo vangelo.

Non viene trascurato nessun dettaglio, è così che ogni storia viene accompagnata da una sua colonna sonora suonata dal vivo. Accanto alla parole di Massimo Cotto, che ha la capacità di raccontare come fosse in radio, le note musicali e le atmosfere ricreate da Cristina Donà, uno dei talenti più cristallini, duraturi e influenti emersi alla fine del millennio dalla scena musicale italiana. E’ una “incantautrice” che si è spesso confrontata in qualità di interprete con brani dei grandi della musica internazionale, generando sempre versioni dalla forte personalità.

Nel Rock Bazar si vendono, mai separate, storie e canzoni, grandi miti e ancora più grandi emozioni.

ROCK BAZAR – spettacolo realizzato da Produzioni Fuorivia

di e con Massimo Cotto – voce narrante

e con Cristina Donà – voce e chitarra

Marco Carusino – chitarre

Coordinamento scenico – Paola Farinetti

Disegno luci – Andrea Violato

Fonica – Lorenzo Caperchi

Scenografie a cura di Capellino Design

Sabato 18 febbraio, ore 21

Teatro Superga

Via Superga 44

Nichelino, TO