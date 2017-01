Saranno il Salone del Libro di Torino e, da quest’anno, Casa Martini di Pessione-Chieri (TO), storica sede della Martini & Rossi (fondata nel 1863), ad ospitare sabato 14 maggio l’atto finale del Premio InediTO-Colline di Torino 2016 giunto al prestigioso traguardo della XV edizione. La proclamazione dei vincitori (che saranno pubblicati sul sito www.premioinedito.it), si terrà alle ore 15 al Salone del Libro di Torino presso la Sala Argento della Regione Piemonte, mentre la premiazione si svolgerà alle ore 20.30 in Casa Martini, i cui prestigiosi ambienti della Terrazza e del Museo di Storia dell’Enologia saranno visitabili e liberamente aperti al pubblico. Padrino d’eccezione il conduttore radiofonico e televisivo RED RONNIE, grande talent scout della musica italiana, impegnato negli ultimi anni a promuovere la musica, l’arte e la cultura con la sua «Roxy Bar TV». Mentre MORGAN, membro della giuria del concorso, impegnato nel talent show televisivo «Amici», si collegherà dal vivo via streaming.

Il concorso letterario nazionale, diventato un punto di riferimento in Italia tra i premi letterari per opere inedite, scopre nuovi autori e li proietta verso il mondo dell’editoria grazie a un ricco montepremi che prevede contributi alla pubblicazione e alla promozione delle opere. Ben 670 le opere degli autori che si sono iscritti a questa XV edizione anche in diverse sezioni (un record assoluto per il Premio), provenienti da tutta Italia e dall’estero (Svizzera, Finlandia, Regno Unito, Francia, Germania, Grecia, USA), 60 i finalisti selezionati dal Comitato di Lettura. Unico nel suo genere ad essere dedicato a tutte le forme di scrittura (narrativa, poesia, teatro, cinema e musica), InediTO è presieduto dal poeta Davide Rondoni ed è diretto dallo scrittore e cantante jazz Valerio Vigliaturo, presidente dell’Associazione Il Camaleonte di Chieri organizzatrice. Fanno invece parte della giuria oltre Morgan, tra gli altri, Aurelio Picca, Margherita Oggero, Davide Longo, Michele Di Mauro, Giordano Sangiorgi, Gianluca e Massimiliano De Serio, John Vignola, Isabella Panfido, Diego Casale, Antonella Frontani, Luca Ragagnin e Valentina Diana.

Torino, Chieri, Santena e da quest’anno anche Moncalieri e Chivasso, sono le città coinvolte nell’iniziativa situate nelle colline torinesi diventate di recente patrimonio UNESCO. Il premio è inserito nell’ambito della manifestazione Il Maggio dei libri promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ottiene il contributo della Regione Piemonte e del Consiglio regionale del Piemonte, nonché il sostegno della Fondazione CRT e della Legacoop Piemonte, e la sponsorizzazione di Aurora Penne per il premio speciale “InediTO Young” dedicato agli autori minorenni. Partner del concorso sono, tra gli altri, il M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti) di Faenza che ospiterà il vincitore della sezione Testo Canzone e Film Commission Torino Piemonte che metterà a disposizione i propri spazi e servizi per le riprese del corto-mediometraggio vincitore.

Per informazioni:

sito: www.premioinedito.it

facebook: PremioInediTO

twitter: PremioInediTO

google+: PremioInediTO