Non sappiamo cosa cucinare, non abbiamo più voglia delle solite ”zuppe”, vogliamo sperimentare un punto diverso nuovo e stimolante, vogliamo semplicemente parlare di cibo?

Lo facciamo a Novara al Circolo dei lettori, via F.lli Rosselli 20, dove continuano gli appuntamenti per raccontare il cibo da prospettive diverse e complementari.

Giovedì 18 Gennaio ore 18

CSABA DALLA ZORZA presenta “Honestly Good”, Ed. Guido Tommasi.

Nata e cresciuta a Milano ha origini toscane e veneziane, abbiamo scoperto che il suo nome vero è CASBA, ma preferisce farsi chiamare Csaba. Scrittrice e conduttrice televisiva, tiene corsi di cucina, scrive libri di ricette, che divulga tramite il suo blog (http://www.csabadallazorza.com/), importanti testate online e trasmissioni televisive. Oltre alle attività dietro ai fornelli è impiegata come Direttore Editoriale di alcuni periodici femminili.

Giovedì 1 Febbraio ore 18

STEFANIA VITI presenta “Il Libro del ramen”, Ed. Gribaudo.

Giornalista professionista, laureata alla Ca’ Foscari di Venezia in Lingua e Letteratura Giapponese, ha vissuto a Tokyo per dieci anni per poi tornare a vivere in Italia a Milano. Scrive di società, attualità, cultura, cibo, moda, design e lifestyle relativi al Giappone contemporaneo per numerose testate nazionali e internazionali.

Venerdì 16 Febbraio ore 18

FABIO MELICIANI presenta “Cosa Bolle in pentola”, Ed. Codice.

Nato ad Arezzo, ma laureato in Logica e Filosofia della Scienza presso l’Università di Firenze, si occupa del difficile compito di divulgare la scienza lavorando per musei, festival e teatri e collabora con la Radiotelevisione svizzera, oltrte a curre allestimenti espositivi e preogettare laboratori per le scuole.

Ci aiuterà a capire cosa c’è dietro ai meccanismi alchemici della nostra alimentazione, dalle bollicine della birra al “piacere” del peperoncino.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Possono prenotare un posto in sala i possessori di Carta Plus attiva.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Circolo dei lettori

Complesso monumentale del Broletto

Via F.lli Rosselli 20 – 28100 Novara

Tel: 348-6468267

[email protected]

www.circololettori.it