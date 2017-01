Sabato 17 dicembre al Teatro Regio hanno avuto inizio le rappresentazioni del balletto La bella addormentata su musica di Pëtr I. Čajikovskij e coreografia di Nacho Duato, protagonista lo Staatsballett di Berlino. Il soggetto è ispirato alla fiaba di Charles Perraut della fine del ‘600, La Belle au bois dormant – come già l’originale che il coreografo Marius Petipa realizzò nel 1890 per il Teatro Imperiale Mariinskij di San Pietroburgo.

Un re e una regina festeggiano la nascita della figlia Aurora: al battesimo intervengono tutte le fate del paese portando doni e auguri, ma una è stata dimenticata, la malefica Carabosse, che arriva inattesa minacciando vendetta per l’affronto: la principessina crescerà, ma un giorno si pungerà un dito e morrà. La buona Fata dei Lillà muta l’incantesimo in uno meno terribile: la fanciulla non morirà, ma dormirà per cent’anni. Il re fa proibire qualsiasi ago nel suo regno. Sedici anni dopo, si festeggia a corte il compleanno della principessa, che danza splendente tra cavalieri e dame. Una strana vecchia le porge dei fiori con uno spillone nascosto; è Carabosse. Aurora si punge e cade priva di sensi; la Fata dei Lillà avvolge tutto il palazzo d’un sonno profondo.

Cent’anni dopo, un principe (Désiré) a caccia nei boschi ha una visione della bella destinata al suo amore; la buona fata lo guida al palazzo addormentato, lui bacia la fanciulla e tutto torna alla vita. Seguono le dovute nozze a corte. Nella festa, danzano personaggi di altre fiabe di Perrault: Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Florina e l’Uccello Blu, il Gatto con gli Stivali, ecc.

Un passo a due luminoso dei due giovani sposi conclude nella bellezza e nella gioia la vicenda e il balletto.

Con quest’opera Marius Petipa realizza compiutamente l’ideale e definisce lo stile del cosiddetto “balletto classico”. La sintesi russa delle scuole italiana e francese si incarna in un balletto che – ben al di là del soggetto fiabesco che offre solo una esteriore struttura teatrale – è un capolavoro puramente coreografico di bellezza e musicalità incomparabili, giunti fino a noi, attraverso l’epoca sovietica e la successiva diffusione nel repertorio mondiale, in una sorta di complessa accumulazione tecnica e stilistica riconosciuta e riconoscibile.

Il coreografo spagnolo Nacho Duato ha impostato sulla splendida musica di Čajikovskij e sul canovaccio del balletto tradizionale una nuova coreografia dalla visione originale del movimento. La struttura drammaturgica è quella tradizionale, mentre i passi e le coreografie sono completamente riscritti per avvicinarli alla sensibilità dello spettatore moderno.

Lo Staatsballet è una delle compagnie leader a livello mondiale, sorta nel 2004 dalla riunificazione degli insiemi dei balletti dei tre teatri d’opera presenti a Berlino, dopo la caduta del Museo e la riunificazione delle due Germanie. Esegue un repertorio molto vasto che va dalla danza classica tradizionale alla neoclassica sino ai lavori di danza contemporanea. Dal 2013 Nacho Duato ne è il direttore artistico.

La partitura musicale è eseguita dall orchestra “di casa”, diretta dal Maestro Pedro Alcalde, mentre, per il cast creativo, le scene e i costumi sono firmati da Angelina Atlagić e le luci da Brad Fields.

La messinscena, in cartellone dal 17 al 22 dicembre, prevede sette repliche in totale, distribuite in fascia pomeridiana e serale e, in alcuni casi, persino “sdoppiate” all’interno della medesima giornata: sabato 17 dicembre ore 14:30 e 20, domenica 18 dicembre ore 15, martedì 20 dicembre ore 20, mercoledì 21 dicembre ore 14:30 e 20, e infine giovedì 22 dicembre ore 20.

Biglietteria del Teatro Regio, piazza Castello 215

Tel. 011.8815.241/242

www.teatroregio.torino.it

Info: tel. 011.8815.557.