Il famoso sociologo, che ha rilasciato l’anno scorso in Ottobre il suo nuovo libro “Il coraggio – Vivere, amare, educare” per i tipi di Mondadori, lo presenterà Sabato prossimo 20 Gennaio 2018 alle ore 21 all’Arengo del Broletto (via F.lli Rosselli, 20 Novara) in dialogo con Marilena Guglielmetti.

In una società, la nostra, in cui, nonostante vengano celebrate grandi conquiste in ambito tecnologico, medico, economico e sociale, bisogna ancora avere coraggio per essere giovani, per essere vecchi, per essere soli, per essere donne, per essere malati, per avere paura, per avere delle idee, specie se non omologate, e per rispettare quelle degli altri, per perseguirle con onestà e per difenderle senza imporle con le urla o la violenza, per essere diversi, o, forse, più semplicemente per essere noi stessi, e, in particolare, per essere genitori e per essere figli, Paolo Crepet ci stimola a fare il punto della situazione per affrontare e superare le difficoltà di ogni giorno e non rinunciare ai propri sogni.

In un mondo in cui il coraggio è diventato virtuale e si nasconde dietro l’anonimato di Internet, l’algido distacco di un messaggino, o, peggio, dietro un joystick o un tasto di un computer; un mondo in cui è ancora troppo facile accusare il “destino” e gli “altri” delle nostre debolezze, dei nostri fallimenti o delle nostre rinunce a vivere una vita consapevole e responsabile, Paolo Crepet vuole spingerci a credere in noi stessi e a contrastare la paura di fallire mantenendo la fiducia nelle proprie possibilità e la dignità nel ricominciare onestamente con le proprie forze.

Marilena Guglielmetti giurista, criminologa, consulente legale e di sicurezza, è membro commissario nella Commissione per i richiedenti asilo politico presso la Prefettura di Novara.

Affettuosamente Vostro

Meno Pelnaso