I Madness arrivano a Torino domani 20 luglio e suoneranno alle 22.00 al GruVillage 105 Music Festival con un live che promette di essere esplosivo.

Nata nel celebre quartiere di Camden, la band vanta una lunga carriera ricca di successi come The Prince, One Step Beyond, It Must Be Love, Our House. Nel 2016 i Madness pubblicano l’album Can’t Touch Us Now, che segna il ritorno del gruppo ai vertici delle classifiche. Registrato in tre settimane e prodotto da Clive Langere, al fianco del gruppo da molto tempo e artefice di alcuni dei loro più grandi successi, e da Liam Watson, vincitore di un Grammy, il disco contiene tracce che raccontano con il consueto umorismo uno spaccato della realtà londinese e che colgono appieno la combinazione di pop, reggae e soul che ha reso i Madness una band unica e inimitabile nel suo genere.

Ad aprire il concerto dei Madness, alle ore 20.30, saranno i GIUDA, gruppo musicale glam rock formatosi a Roma nel 2007. Dopo il successo di Speaks Evil e del tour che lo ha accompagnato, i Giuda tornano conRock’n’Roll Music, il loro nuovissimo e interessante singolo pubblicato il 30 marzo.

GruVillage 105 Music Festival

dal 18 giugno al 28 luglio 2018

Arena esterna di Le Gru – via Crea 10, Grugliasco (TO)

Location: Arena verde esterna di Le Gru • Grugliasco, alle porte di Torino

Ticketing & prevendite: Circuito TicketOne online e punti vendita con diritti di prevendita e commissioni variabili a seconda dei rivenditori. Biglietteria ufficiale al BoxInfo di Le Gru con diritti di prevendita (senza commissioni) tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00. Casse del GruVillage solo durante i giorni di apertura del festival.

Orario inizio concerti: 22.00 • Orario apertura cancelli: 20.00

Servizi: wi-fi gratuito / 4700 parcheggi gratuiti / posti riservati car2go / corsie riservate taxi / 2 cocktail bar e paninoteca nell’Arena / bar e ristoranti interni al Centro