Monfortinjazz ospita per la prima volta, Mercoledì 18 luglio, Gilberto Gil, una vera e propria leggenda della musica popolare brasiliana. La rassegna musicaleospita per la prima volta,, una vera e propria leggenda della musica popolare brasiliana.

Rievoca e celebra, a 40 anni di distanza, uno dei suoi progetti più belli ed emotivamente coinvolgenti: Refavela 40, dal disco che Gil incise nel 1977 dopo aver partecipato al festival di musica africana di Lagos, Nigeria. E’ dedicato al mondo delle favelas che, come il musicista brasiliano ebbe modo di vedere, non cambiava molto che fossero queste di Lagos o Salvaddor de Bahia o in altri posti in Brasile, il tessuto urbano e sociale era molto somigliante. In questa rivisitazione, 40 anni dopo, con Gil ci sono il figlio Bem, Chiara Civello, Mayra Andrade e Mestrinho.

Oggi, il musicista riporta il suo repertorio sul palco, invitando amici e partner musicali, che come lui sono stati influenzati e mossi da questo disco, per ricreare il suo intero e profondo universo artistico. L’intento era quello di realizzare tour con concerti che prevedessero la partecipazione di molti artisti, tra cui lo stesso Gil. La scaletta avrebbe dovuto riproporre le 10 tracce dell’album e alcune altre canzoni fortemente legate a quell’ambiente e immaginario, come la celebre Two Naira Fifty Kobo, composta a registrata da Caetano Veloso nel 1977, e Exodus di Bob Marley, un altro brano che ha festeggiato 40 anni nel 2017.

Gilberto Gil è riuscito a concretizzare questo desiderio con un vero successo di pubblico e critica. Da settembre, questo concerto è stato già replicato in moltissime città del Brasile, ed ora sta arrivando in Europa con una formazione esclusiva: la band si compone di Bem Gil (voci e chitarra), Domenico Lancellotti (batteria, percussioni e MPC), Bruno di Lullo (basso), Thomas Harres (batteria e percussioni), Thiagô Queiroz (fiati), Mateus Aleluia Fiho (tromba e flicorno), Nara Gil e Lara Lomelino ai corsi e Gilberto Gil, voce e chitarra, Mayra Andrade (vocals), Chiara Civello (voci e tastiere) e Mastrinho (voci e fisarmonica).



Lo spettacolo si terrà in un contesto particolare: presso l’Auditorium Horszowsky, situato sulla sommità di Monforte d’Alba e che si raggiunge percorrendo le stradine di Monforte d’Alba, centro delle Langhe piemontesi e patria di grandissimi produttori di barolo. E’ un luogo unico e una delle location più particolari del panorama festivaliero italiano: proprio qui molti tra i più noti ed apprezzati protagonisti della scena musicale internazionale danno vita, da 42 anni, ad un appuntamento unico. Qualità artistica e raffinatezza degli interpreti si fondono nel programma di Monfortinjazz and more per offrire ad un pubblico sempre più internazionale, colto e preparato una suggestione irripetibile.

Gilberto Gil – Monfortinjazz

Monforte d’Alba – Auditorium Horszowski

Tutti i concerti in cartellone avranno inizio alle 21.30.

Platea numerata euro 50,00 + ddp

Tribuna non numerata euro 40,00 + ddp

in prevendita sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone

