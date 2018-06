A Torino è in corso una Kermesse dedicata interamente alla fotografia. Un progetto a cura del Museo Ettore Fico, ideato da Andrea Busto e coordinato da Lorena Tadorni.

Per 3 mesi, 81 sedi cittadine dedicano uno spazio a circa 100 esposizioni, per celebrare l’ottava arte.

Musei pubblici e privati, gallerie d’arte, fondazioni, associazioni ed enti no-profit, istituti d’arte e di design organizzano mostre, workshop, presentazioni di libri ed eventi con format libero ed esponenti internazionali. Hanno aderito presenze per lo più Europee, ma anche appartenenti al Medio Oriente e Stati Uniti.

La kermesse è entrata nel vivo con il gemellaggio al Salone del Libro e con la notte bianca del 12 Maggio, nelle diverse sedi espositive aperte dalle 12 alle 24

Per muoversi più facilmente nella rete di proposte e guidare i visitatori in un viaggio selettivo appassionante, la manifestazione mette in evidenza 10 percorsi tematici che legano argomenti comuni, che si intrecciano e a volte si sovrappongono:

Architettura e Paesaggio, dove il nostro ambiente è al centro dell’obiettivo

Astrazione, uno tra i generi più complessi, ideale per liberare la creatività e l’espressività

Fotografia storica, che attinge da straordinari patrimoni

Grandi Maestri, che raccoglie i nomi più conosciuti dal pubblico

Identità e Territorio, che celebra i temi della cultura, della migrazione, delle città

Mixed Media, non solo foto ma anche video e installazioni

Moda e Costume, che esalta il connubio tra moda, fotografia e vita

Reportage, per raccontare il vissuto

Still life, ovvero la raffigurazione di oggetti inanimati attraverso una specifica tecnica

Universo femminile, che mette la donna in primo piano.

Presenti anche le sezioni Concorsi e Progetti speciali

Il programma è ricchissimo ed è consultabile sul sito www.fotografi-a-torino.it.