Che ne dite di trovarvi faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosauro Rex, oppure con il veloce Nanotyrannus, con l’erbivoro Triceratops e con il tenero Maiasaurus, la lucertola gigante che si prende cura con amore del suo nido? Se siete pronti all’avventura vi aspetta Dinosaurs Live, la mostra sensazionale che si terrà fino al 26 Febbraio 2017 alla Promotrice di Belle Arti di Torino.

Un’incredibile ricostruzione dell’epoca preistorica, con ambientazioni mai viste e una straordinaria immersione nella terra dei giganti.

Il fascino ed il mistero dei dinosauri: oltre 35 riproduzioni “VIVE” degli indiscussi dominatori della terra di milioni di anni fa.

La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro.

I visitatori potranno dunque provare un’esperienza indimenticabile, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero conservati e protetti in un parco biologico, proprio come nel celebre film “Jurassic Park”.

Ben tre sale della Promotrice delle Belle Arti saranno adibite ad area didattica, interattiva e ludica per i più piccoli. Infatti i bambini potranno creare dei dinosauri tramite il disegno, saltare e sfidarsi nella “Dino race”, cavalcando dei cuccioli di dinosauro e infine diventare, sotto il coordinamento del nostro staff di “dino rangers” dei provetti paleontologi effettuando gli scavi alla ricerca di fossili di dinosauro.

Informazioni:

Promotrice delle Belle Arti

Viale Diego Balsamo Crivelli, 11 – Torino

Orari:

dal martedì al venerdì 10.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00

sabato 10.00 – 21.00 (orario continuato)

domenica 10.00 – 19.00 (orario continuato)

Prezzo

Biglietto intero: 12 €

Biglietto ridotto: (under 12 anni, over 65 anni, disabili, abbonamento musei): 10 €