Sabato 13 gennaio alle ore 17 al Circolo dei lettori (via F.lli Rosselli 20, Novara) Antonio Ferrara racconterà il suo ultimo libro “Pusher”, edito da Einaudi, in una chiacchierata con Filippo Mittino.

Antonio Ferrara è nato a Portici, e, dopo aver ottenuto la maturità artistica, ha frequentato la facoltà di Architettura. Ha lavorato come grafico e, successivamente, come educatore in una comunità-alloggio per minori. Durante quest’ultimo periodo è maturato maggiormente lo stimolo a diffondere la passione per la lettura tra i giovani. Cogliendo la necessità, sempre più attuale oserei aggiungere, della costante presenza di un adulto per guidare la formazione dei più giovani, ha tenuto incontri formativi per adulti presso scuole, librerie, associazioni ed enti culturali e case circondariali. Proprio le sue esperienze nella comunità-alloggio e la sua passione nel ruolo di educatore sono state le fonti ispiratrici per il suo libro “Ero cattivo”, che gli è valso il premio Andersen 2012 per la categoria ragazzi sopra i 15 anni.

L’evoluzione costante del pensiero nei giovani, il desiderio, più che la consapevolezza, di “possedere” e decidere della propria vita, ma la grande responsabilità che questo enorme potere comporta, suggeriscono l’utilità di una presenza adulta di supporto e guida che li aiuti a sviluppare le proprie doti e i propri sogni.

Filippo Mittino Psicologo, psicoterapeuta, socio dell’Istituto Minotauro di Milano, svolge attività clinica con bambini, adolescenti e adulti e si occupa di ricerca nel campo dell’età evolutiva, di progetti d’orientamento ed educazione relazionale affettiva, e attività di formazione per insegnanti. Dalle passate collaborazioni con Antonio Ferrara sono nati i titoli “Scappati di mano”, “Sei racconti per narrare l’adolescenza e i consigli per non perdere la strada”, “La sfida dei papà. Nove racconti sul padre alla prova dei figli adolescenti” (pubblicati da San Paolo Edizioni) e “Se saprei scrivere bene” (per i tipi della Coccole Books).

L’incontro è in collaborazione con Comune di Novara, libreria Lazzarelli e libreria La Talpa dei bambini, nell’ambito di La città si racconta. Scrittori novaresi a San Gaudenzio.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

I possessori di Carta Plus possono riservare un posto in sala.

