Alessio Pollutri desidera “star bene al mondo” …

… e chi non lo vorrebbe?!?!

Forse Alessio ha trovato la formula giusta?

In un momento dove tutti si domandano sconsolati “Siamo alla frutta: siamo alla fine?” il suo slogan diventa “GODERE! Trovare viva contentezza”.

Forse ha ragione, forse no, ma per saperlo c’è un unico modo, andare a sentirlo direttamente dalle sue vive parole:

19 e 20 gennaio ore 21:00

Caffè della Caduta, via Bava, 39

10124 TORINO

ingresso ad offerta libera e meritocratica

prenotazione consigliata

per prenotazioni: 011/5781467

[email protected] rg

ALESSIO POLLUTRI si definisce sempre in bilico fra diversi linguaggi espressivi, affronta l’urgenza di dover dire la sua per star bene al mondo e godere un divertente trapassare. Ha frequentato la scuola di circo Flic di Torino, scuola di circo Balthazar a Montpellier e la scuola di tip tap Luthier a Barcellona. È co-creatore della compagnia MADAME REBINÉ con cui ha realizzato lo spettacolo La riscossa del clown (2014) e Un eroe sul sofà (2016). Nel 2014 ha pubblicato il romanzo Come un colibrì con Edizioni Il Ciliegio.