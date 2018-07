Inaugura giovedì 10 luglio la mostra Potere ai Piccoli, presso Palazzo Pirelli a Milano, la prima personale di Riccardo Zangelmi e suo debutto ufficiale nel campo dell’arte. Fino al 20 settembre sarà possibile ammirare circa 30 opere realizzate tutte quante con i soli mattoncini LEGO.

Un lungo lavoro che ha impegnato l’artista italiano per un anno intero, e tenendo conto che sono stati impiegati 600.000 elementi sembra anche poco il periodo impiegato tra progettazione e realizzazione. Stupisce in primis per la passione che ha mosso l’autore e per la non facile realizzazione dato il numero di opere e la quantità di materiale impiegata. Una meraviglia che può accomunare grandi e piccini senza dubbio.

Potere ai Piccoli rappresenta un percorso tra oggetti, ricordi e fantasie legate al mondo dell’infanzia, con l’obiettivo di non dimenticare il bambino che è ancora in ognuno di noi. Sculture e mosaici porteranno i visitatori indietro nel tempo, al periodo dell’infanzia in cui ogni avventura era dominata dall’immaginazione che rende tutto possibile e contrassegnata dal puro divertimento: soffiare bolle di sapone giganti o indossare le scarpe con i tacchi della mamma. L’elemento del gioco è infatti presente in tutto il percorso della mostra e costituisce il fil rouge di tutta l’esposizione.

Tra le opere spiccano per dimensioni FLY, realizzata con circa 105.000 mattoncini: è un invito a intraprendere il volo verso i propri sogni, ha preso parte alla Biennale del Mosaico 2017 di Ravemma; MAGIC BUNNY, composto da 108.000 pezzi realizzato in collaborazione con il Designer Italiano Stefano Giovannoni ed esposto presso Triennale Design Museum, prendendo parte alla mostra X Edizione «Giro giro tondo Design for Children».

Riccardo Zangelimi è il solo artista italiano accreditato LEGO Certified Professional, dopo aver completato in pochi anni un percorso difficile. Un titolo prestigioso se si considera che al mondo sono solo 16 le persone che hanno ricevuto dalla Lego lo stesso riconoscimento. Nato a Reggio Emilia nel 1981, è appassionato di giochi LEGO sin da quando era bambino. Già da giovanissimo immaginava di inventare astronavi esplorando nuovi mondi.

Curiosità dal mondo LEGO

• Sei mattoncini LEGO “2×4” possono essere combinati in più di 915 milioni di modi possibili

• Per raggiungere la luna occorrono 40 miliardi di mattoncini 2×4 impilati uno sopra l’altro

• Numero di colori utilizzati per la produzione: oltre 60!

• Numero dei differenti elementi LEGO prodotti (inclusi tutti i tipi di mattoncini LEGO e altri

elementi): più di 3700!

LEGO Group

Il Gruppo LEGO è un’azienda privata a conduzione familiare con sede centrale a Billund (Danimarca) e con i principali uffici a Enfield (Stati Uniti), Londra (Regno Unito), Shanghai (Cina) e Singapore. Fondata nel 1932 da Ole Kirk Kristiansen, l’azienda è uno dei maggiori produttori al mondo di giochi basati sul famoso mattoncino LEGO®.

INFORMAZIONI UTILI:

Mostra Potere ai piccoli

Inaugurazione 10 luglio ore 13.00

11 luglio 2018 – 20 settembre 2018

Palazzo Pirelli – Via Fabio Filzi, 22 a Milano

Orari di apertura

Dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Venerdì dalle 9.30 alle 13.00.

Ingresso libero

Telefono: 0267482777